Sport Clube de Mirandela sagra-se campeão distrital e vai regressar ao Campeonato de Portugal

O Sport Clube de Mirandela venceu o Minas de Argozelo, por 1-0, e sagrou-se, ontem, campeão da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Bragança na jornada 16, no Campo da Cova.

Pedro Vergueiro (54’) marcou o único golo do jogo, com um remate rasteiro, que confirmou a vitória e o título da equipa mirandelense.

Daniel Ferreira, treinador do Mirandela, mostrou-se feliz pela conquista e frisou que ainda há objetivos a cumprir. “Uma grande festa, somos campeões. Desta vez só dependíamos de nós para conquistar o título e alcançámos a vitória num campo difícil, com um terreno de dimensões reduzidas e onde enfrentámos uma equipa do Minas de Argozelo muito aguerrida. Esta equipa foi construída para ser campeã e esse feito está consumado. É um campeonato com poucas equipas e margem de erro é mínima, não tem sido um passeio e mesmo sem derrotas só formos campeões a três jornadas do fim. Relembro que a época ainda não terminou e ainda é necessário conseguir mais algumas conquistas. Queremos ganhar a Taça Distrital e acabar o campeonato sem derrotas”, rematou.

Com a conquista do campeonato distrital de Bragança, no próximo ano, a turma “Alvinegra” vai competir no Campeonato de Portugal. Carlos Correia, presidente do Mirandela, ficou agradado por voltar ao quarto escalão nacional. “O Campeonato de Portugal é o lugar do Mirandela. Foi um campeonato distrital difícil, foi complicado, porque atualmente as equipas preparam-se bem, todas as equipas têm bons jogadores, campos difíceis, complicados, alguns de dimensão pequena, mas acho que este campeonato é merecido para o Mirandela. O clube teve um percurso imaculado durante a época, quero dar os parabéns a toda a equipa técnica e aos jogadores, que foram brilhantes. Mesmo sendo um clube apetecível, que toda a gente quer, o Mirandela tem as suas dificuldades e não é fácil manter um grupo de trabalho como este, mesmo na distrital, nos dias de hoje, já não fica barato. No entanto, estes jovens e esta equipa técnica mereceram este campeonato”, sublinhou.

António Forneiro, treinador do Minas de Argozelo, frisa que a equipa se desconcentrou no momento do golo do Mirandela. “Tinha pedido à equipa muita concentração para este jogo e no momento do golo da equipa adversária, acabámos por nos desconcentrar. O Mirandela ganhou, há que dar os parabéns, quem ganha é sempre melhor. São uns justos campeões e não há nada a dizer. Quanto à minha equipa, faltam dois jogos, queremos dignificar a camisola trazemos vestida”, frisou.

O Minas de Argozelo soma 23 pontos e ocupa a quinta posição do campeonato distrital de Bragança.

Nas restantes partidas da jornada, no Estádio de Municipal de Vinhais, a turma da “Capital do Fumeiro” venceu o Grupo Desportivo de Moncorvo, por 2-0. Djaló (35’) e Fernando Campos (90’) marcaram os golos da formação de Marco Móbil. A equipa vinhaense soma 35 pontos, segue na segunda posição e está bem encaminhada para garantir a presença na primeira eliminatória da Taça de Portugal. O Moncorvo de Pedro Palhau ocupa o sétimo posto, com sete pontos.

Em Macedo de Cavaleiros, o Clube Atlético empatou a uma bola com o Grupo Desportivo do Cachão. A equipa de Carlitos Rodrigues adiantou-se na partida com o golo de Keendji Jardim (10’) e comandou até à reta final da partida, porém Mantorras (84’) fez o empate para equipa macedense. Os “Bravos Cavaleiros” seguem no terceiro lugar, com 31 pontos. O Cachão está em nono lugar, com nove pontos.

O Rebordelo recebeu e venceu, por 4-0, o Carção. Ednan, Miguel, Tiago e Léo marcaram os golos da equipa de Gilberto Vicente, que soma 28 pontos e ocupa a quarta posição. O Carção de Beto Silvestre manteve os 11 pontos e segue no oitavo posto.

Em Miranda do Douro, a equipa do Grupo Desportivo Mirandês 1968 ganhou 5-0 aos Estudantes Africanos. Os golos da formação mirandesa foram marcados por Diogo, que bisou, Vinícius, Yuyu e Lucas. A equipa de Manuel João Carção ocupa o sexto lugar, com 23 pontos. A equipa brigantina de Carlitos Fernandes continua no último lugar, com seis pontos.

Após a descida do quartão escalão nacional na temporada anterior, o Sport Clube de Mirandela conquistou o título distrital e vai regressar ao Campeonato de Portugal. A turma mirandelense ainda não perdeu esta época e continua invicta, com 14 vitórias e dois empates no campeonato.