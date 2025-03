GD Bragança garante manutenção no Campeonato de Portugal frente ao líder Vitória Sport Clube B

O Grupo Desportivo de Bragança empatou a uma bola na receção ao Vitória Sport Clube B e alcançou a manutenção no Campeonato de Portugal. O objetivo de temporada foi conseguido no domingo, na jornada 23 da Série A, no Estádio Municipal de Bragança.

A equipa visitante inaugurou o marcador por intermédio de Dénis Duarte (11’), através da conversão de um penálti. A formação brigantina foi à procura de outro resultado e teve uma grande ocasião, perto dos 20 minutos de jogo, momento em que Martim Alberto cometeu penálti por mão na bola e viu a cartolina vermelha. Na marca dos 11 metros, Nuno Silvano permitiu a defesa ao guarda-redes João Oliveira. No segundo tempo, os “Canarinhos” chegaram ao empate como o golo de Edgar Ribeiro (60’) e a turma brigantina carimbou a permanência no Campeonato de Portugal.

Tony Afonso, diretor do Grupo Desportivo de Bragança, salienta a importância do clube brigantino ter alcançado a manutenção. “É um sentimento de dever cumprido, o objetivo era a garantir a manutenção o mais rápido possível e foi conseguido com muito esforço, trabalho e dedicação de toda a estrutura do clube. É um campeonato muito competitivo e para uma equipa do Interior é difícil recrutar jogadores que possam fazer a diferença, mas este ano os nossos jogadores superaram-se e foram uns guerreiros. Estamos a fazer uma época muito acima do expectável graças à entrega da equipa em todos jogos, estão a ser exemplo de companheirismo, respeito e comprometimento com o Grupo Desportivo de Bragança. O apoio dos adeptos tem sido incansável e todas as pessoas que estão ligadas ao clube estão de parabéns pela manutenção”, referiu.

A turma brigantina ocupa o terceiro lugar, com 38 pontos. O Paredes está no segundo posto, com 45. O Vitória Sport Clube B lidera, com 50 pontos. Restam três jornadas na Série A do Campeonato

de Portugal e a vantagem do Grupo Desportivo de Bragança para a linha de água é de dez pontos.