Brigantino Flávio Cipriano arrecada vitória em Master 30 no arranque da Taça Regional de XCM de Vila Real

Flávio Cipriano, da União Ciclista de Bragança (UCB), conquistou a vitória no escalão Master 30 na primeira prova da Taça Regional de XCM da Associação Regional de Ciclismo de Vila Real. A competição realizou-se no domingo, em Chaves

A prova teve um trajeto de 65 quilómetros, com 1780 metros de acumulado, Flávio Cipriano terminou a prova em três horas e 23 segundos e carimbou a vitória em Master 30. No segundo posto do escalão ficou Rúben Carrilho, da equipa BTT Braguinhas/Padim da Graça, com marca de três horas, dois minutos e 16 segundos. Lucas Coelho, da Bombos S. Sebastião/ Luso Print /Electro Minho, fechou o pódio no terceiro lugar com o tempo de três horas, dois minutos e 31 segundos.

Destaque também para a vitória de Ricardo Mendes no paraciclismo. O transmontano, da Saertex Portugal-CRIAZivent, foi o mais rápido a cruzar a meta na categoria.

A segunda prova da Taça Regional de XCM de Vila Real está marcada para o dia 6 de abril, na Campeã.

Foto: Miguel Ramos/ ARCVR