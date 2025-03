Macedense perde na receção ao Amigos de Cerva e cai para lugar de descida

O Grupo Desportivo Macedense foi derrotado em casa, por 1-2, no dérbi transmontano frente ao Amigos de Cerva e perde há cinco jogos consecutivos. A partida da sexta ronda da Série 1 da Fase de Manutenção e Descida da 2ª Divisão de Futsal jogou-se no sábado, no Pavilhão Municipal de Macedo de Cavaleiros.

Ao intervalo, o marcador assinalava 1-1. Nuno Faria (12’) inaugurou o ativo para equipa de Cerva, Netynho Lemos (13’) empatou para a turma de Macedo de Cavaleiros.

Porém, no segundo tempo, Igor Souza (34’) marcou o golo da vitória do Amigos de Cerva.

Com este resultado, a formação macedense foi ultrapassada pelo adversário direto do jogo e caiu para o sétimo lugar, encontrando-se em zona de despromoção, com apenas três pontos. O Amigos de Cerva subiu para o sexto posto e tem agora seis pontos.

Bruno Angélico, treinador do Grupo Desportivo Macedense, referiu que a equipa tem de continuar a trabalhar e precisa de melhorar sobretudo no capítulo da finalização. “Ainda faltam alguns jogos, mas já não há muitos pontos em disputa. Sabemos a responsabilidade que temos e aquilo que temos de fazer e melhorar. Precisamos de continuar a defender bem. Apesar de estarmos no lugar em que estamos, temos das melhores defesas da nossa série, porém temos falhado muito na finalização. Conseguimos criar muitas oportunidades, mas continuamos a desperdiçar na finalização e é nisso que nos temos de nos focar. Mentalmente também temos de ser fortes, para superar as adversidades que vamos encontrar. Queremos melhorar e garantir os pontos necessários para ficarmos na 2ª Divisão, que é para isso que trabalhamos todos os dias”, sublinhou.

Falta uma jornada para terminar a primeira volta da Fase de Manutenção e Descida da 2ª Divisão. O Retaxo ainda não pontuou e ocupa o último lugar, o Macedense está na penúltima posição, com três pontos, o Amigos de Cerva está em sexto, com seis, e o AMSAC está no quinto posto, com nove pontos. Restam oito jornadas para terminar a competição. As equipas que ficarem no oitavo e no sétimo posto caem para a 3ª Divisão.

Na próxima ronda, que se joga a 5 de abril, o Grupo Desportivo Macedense visita o Arsenal Maia. A partida está marcada para as 16h45 e realiza-se no Pavilhão Municipal de Águas Santas III- Formigueiro, na Maia, distrito do Porto.

Foto: GD Macedense