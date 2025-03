Clube Académico de Mogadouro ganha na visita ao Santa Isabel e ultrapassa os 100 golos marcados

O Clube Académico de Mogadouro venceu, por 3-5, no reduto do Santa Isabel e chegou aos 103 golos marcados. O jogo da jornada 19 da Série A da 3ª Divisão de Futsal realizou-se no sábado, em Vila Nova de Gaia.

A turma mogadourense ganhava, por 2-3, no fim do primeiro tempo. Patrick Coelho (4’) adiantou os transmontanos e Carlos Alicante (6’) restabeleceu a igualdade. Igor Cordeiro (17’, 19’) marcou dois golos de rajada e colocou a equipa de Mogadouro a vencer por dois golos de vantagem, mas Diogo Silva (19’) reduziu para 2-3.

Na segunda parte, Henrique Pinto (27’) empatou a partida a três bolas, mas a resposta da turma transmontana foi imediata com Emanuel Vieira (27’) a fazer o 3-4 e Samuel Silva (28’) fechou as contas da partida em 3-5. Foram ainda expulsos dois jogadores do Santa Isabel, Hugo Silva (35’) viu vermelho direto e Carlos Alicante (35’) foi excluído por acumulação de amarelos.

A equipa mogadourense ocupa o quinto posto, com 33 pontos, está a seis do segundo lugar, ocupado pelo Paços de Ferreira, quando faltam três rondas para terminar a fase regular. A formação do Santa Isabel ocupa o sétimo lugar, com 26 pontos.

Artur Pereira, treinador do Clube Académico de Mogadouro, frisou que a vitória frente ao Santa Isabel foi merecida “Estivemos bem organizados, preparámos bem o jogo durante a semana e durante o jogo fomos sempre superiores. Mandámos no jogo e com todo o mérito obtivemos uma vitória merecida”, destacou.

O técnico da formação mogadourense disse que é difícil chegar ao lugar do play-off de subida e recordou ainda a partida da visita ao Lordelo, jogo que terminou empatado a três bolas, com um golo não foi validado à equipa transmontana. “Temos de ser realistas, não dependemos de nós, dependemos de outros. Sabemos que matematicamente ainda é possível, mas estamos conscientes que será muito difícil, porque há mais equipas que têm esse interesse e que estão bem colocadas, como é o caso do Paços de Ferreira. Tivemos alguns jogadores que saíram, devido a motivos profissionais e algumas lesões em certos jogos também não ajudaram, sendo que podíamos ter feito mais em algumas partidas. Recordo ainda que tivemos um golo marcado frente ao Lordelo, que não nos foi validado. Na prática ganhámos o jogo, mas os árbitros não quiseram ver esse golo em que a bola entrou claramente. Esses dois pontos podiam ser cruciais neste momento”, lamentou.

Destaque para o ataque demolidor do Clube Académico de Mogadouro, que em 19 jogos, conta com 103 golos marcados. No entanto, a nível defensivo apresenta 77 golos sofridos. “A parte ofensiva é um dos pontos fortes da nossa equipa, temos jogadores muito verticais e já no ano passado fizemos uma boa campanha no ataque. Melhorámos na defesa, mas ainda não está como nós desejávamos”, sublinhou.

Na próxima jornada, que se disputa a 5 de abril, o Clube Académico de Mogadouro recebe São Mateus. O encontro está previsto para as 18h00, no Pavilhão da Junta de Freguesia de Mogadouro.