Miranda do Douro vence em Alfândega da Fé e soma 14 vitórias consecutivas no campeonato distrital de Bragança

O Clube Desportivo de Miranda do Douro está imparável no campeonato distrital de futsal. A turma mirandesa venceu, por 4-2, na visita à Associação Recreativa Alfandeguense e carimbou a décima quarta vitória consecutiva no campeonato. A partida realizou-se na sexta-feira, no Pavilhão Municipal de Alfândega da Fé.

A equipa alfandeguense até começou melhor com o golo de Emanuel Ferreira (1’), mas a formação mirandesa conseguiu a reviravolta com golos de Dylan Afonso (9’) e Miguel Diz (10’). Porém, Emanuel Ferreira (14’) fez o segundo da conta pessoal e restabeleceu a igualdade. Ao intervalo, a partida estava empatada 2-2.

No segundo tempo, Miguel Diz (34’) bisou e colocou o Miranda do Douro na frente. Vítor Hugo (37) ampliou para 4-2 e selou o triunfo mirandês.

Vítor Hugo, treinador da equipa de Miranda do Douro, sublinhou que a equipa teve de lidar com o desgaste da Final Four da Taça Distrital. “Nós sabíamos que depois da fase final da Taça Distrital era preciso colocar os pés bem assentes no chão. Sabíamos que mentalmente e fisicamente os jogadores não estavam na melhor condição e tentámos durante a semana alertar para isso e trabalhar certas condicionantes, que nos permitissem estar melhor no jogo. Foi uma vitória complicada, na primeira parte o duelo foi bastante equilibrado. No entanto, na segunda metade, fomos mais Miranda e já conseguimos colocar as nossas ideias em campo”, referiu.

Quanto à série de 14 vitórias consecutivas, o técnico da turma mirandesa frisou que “nunca foram um objetivo” e que a ideologia do Miranda do Douro “é melhorar em todos os treinos” para conseguir “vencer o jogo da semana”.

O Clube Desportivo de Miranda do Douro lidera o campeonato distrital de Bragança, com o pleno de vitórias na competição distrital, soma 42 pontos.

A Associação Recreativa Alfandeguense ocupa a sexta posição, com 17 pontos.

Nos restantes jogos da jornada, a Casa do Benfica de Alfândega da Fé foi a Vila Flor ganhar por 3-5. A turma de Bruno Rachado subiu para o terceiro lugar, soma agora 28 pontos. A formação de flor-de-lis, de Rafael Pinheiro, tem cinco pontos e ocupa a nona e penúltima posição.

As “Águias Transmontanas” ultrapassaram a Escola Arnaldo Pereira, que caiu para o quarto posto, após a derrota, por 7-6, no reduto do Grupo Desportivo Torre Dona Chama. A equipa brigantina de Manuel Rodrigues ocupa o quarto lugar, com 27 pontos. A formação de Honorato Silva está no quinto lugar, com 20 pontos.

No dia 7 de março, o Sporting Clube de Moncorvo ganhou, por 3-9, na visita ao Grupo Desportivo de Sendim num jogo de antecipação. A equipa leonina de Jorge Paiva segue no segundo lugar, com 37 pontos. A equipa do Grupo Desportivo de Sendim ocupa o sétimo lugar, com 16 pontos.

O encontro entre o Futsal Mirandela e o Grupo Desportivo de Freixo, relativo a esta jornada, foi adiado para o dia 17 de abril.

Na próxima sexta-feira, joga-se a ronda 15, as partidas serão as seguintes: CD Miranda do Douro – GD Torre Dona Chama; GD Freixo – SC Moncorvo; CB Alfândega da Fé – GD Sendim; Escola Arnaldo Pereira – Vila Flor SC; e Futsal Mirandela – AR Alfandeguense. Os jogos terão início às 21h30, faltam quatro jornadas para terminar o campeonato distrital de futsal.

Foto: CD Miranda do Douro