Matiz é a única instituição do distrito que vai a casa de doentes mentais para os ajudar a organizar as ideias e a vida

A prevalência das perturbações de saúde mental em Portugal está entre as mais elevadas da União Europeia, afetando 22% da população, segundo o mais recente Perfil de Saúde do país, divulgado no fim de 2023, que se reportava a dados de 2019. Perante o cenário, e tal como as conclusões deste relatório bienal, que resulta de uma parceria entre a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico e o Observatório Europeu de Sistemas e Políticas de Saúde, o Plano Nacional de Saúde Mental de Portugal deveria “melhorar a disponibilidade de serviços de saúde mental”, mas a verdade é que o país continua com os olhos tapados para esta realidade, notando-se uma carência de respostas. A Matiz – Associação Para a Promoção da Saúde Mental contraria a tendência e, no domínio da saúde mental, é uma verdadeira preciosidade no distrito de Bragança. Esta instituição particular de solidariedade social, nascida em 2017, com sede em Mirandela, tem-se focado em vários aspetos no domínio da assistência nos cuidados de saúde mental na região de Trás-os- -Montes, a fim de facilitar o acesso aos mesmos a toda a população. E a Matiz é pioneira num serviço que, neste momento, presta ajuda a 14 utentes: apoio domiciliário a pessoas com doenças mentais, integrado na rede nacional de Cuidados Continuados Integrados em Saúde Mental. São mais de 150 visitas mensais, mas o que importa é chegar a quem precisa de ajuda.