Ricardo Mendes vence em paraciclismo na primeira prova da Taça de Portugal de BTT XCM

O ciclista Ricardo Mendes, natural de Abreiro, concelho de Mirandela, foi o vencedor da categoria de paraciclismo na primeira Taça de Portugal de BTT XCM. A prova realizou-se no domingo, em Torres Vedras, no distrito de Lisboa.

O atleta transmontano, da SAERTEX Portugal-CRIAZivent, concluiu o percurso da meia maratona, com cerca de 45 quilómetros de extensão, em duas horas, três minutos e 27 segundos. Superou a concorrência com 15 minutos e 39 segundos de vantagem para o segundo lugar, que foi ocupado por Roberto Soares, da Bombos S. Sebastião/LusoPrint/ElectroMinho, com a marca de duas horas, 19 minutos e sete segundos. Octávio Sousa, da equipa AEBTT Rio, fechou o pódio com o registo de três horas, 47 minutos e 17 segundos.

“Foi uma prova muito dura, com muita chuva, cheia de lama e com um percurso difícil. Nestas condições climatéricas, o desgaste acaba por ser o dobro, porque a bicicleta quase não anda e tem de se fazer o dobro de força. O esforço acaba por ser muito maior, tanto a nível físico como a nível mecânico na bicicleta. Fiquei muito feliz por vencer e tenho de continuar a trabalhar para conseguir dar o máximo nas próximas competições”, vincou Ricardo Mendes.

O próximo desafio de Ricardo Mendes será no dia 6 de abril, na segunda Taça de Portugal de BTT XCO, em Abrantes. Na primeira competição de XCO, Ricardo Mendes ficou no segundo posto de paraciclismo.