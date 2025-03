Jovens brigantinos do Studio 83 EssenceBjj conquistam nove medalhas em Espanha

A academia de artes marciais brigantina Studio 83 EssenceBjj arrecadou nove medalhas, quatro de ouro, três de prata e duas de bronze, na competição de jiu-jitsu “Castilla y León BJJ CUP GI & NO-GI 2025”, no sábado, em León, em Espanha.

As atuais campeãs nacionais Magda Silva e Inês Ferreira conquistaram o primeiro lugar. Magda venceu na categoria infantil B e Inês triunfou no escalão infanto-juvenil A.

Carolina Medeiros conquistou o ouro em infanto-juvenil A e Diogo Ferreira venceu a categoria infantil.

Com a prata firam Mateus Costa, em infanto-juvenil B, Guilherme Almeida, em Mirim, e Flávia Cordeiro, no escalão infantil.

Alexandre Machuco, infantil A, e a campeã nacional Maria Santos, infanto-juvenil A, também subiram ao pódio com um terceiro lugar.

A representação dos atletas do Studio 83 EssenceBjj fez com que a equipa ficasse no quarto lugar da classificação de equipas na categoria Kids, escalão de atletas até aos 16 anos, com a mesma pontuação que o terceiro classificado.

Foto: Studio 83 EssenceBjj