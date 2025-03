Corredor do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros vence Meia Maratona de Gaia

Fábio Oliveira, do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, conquistou a vitória na primeira edição da Meia Maratona de Gaia. A prova de atletismo realizou-se no domingo, em Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

O atleta triunfou com a marca de uma hora, quatro minutos e 35 segundos nos cerca de 21 quilómetros de percurso. No segundo posto terminou Luís Saraiva, a um minuto e 32 segundos. Tiago Silva finalizou na terceira posição, ficou a dois minutos e 50 segundos do vencedor.

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros conquistou ainda a segunda posição na competição de equipas. Para além da vitória de Fábio Oliveira, pontuaram para o clube transmontano João Chumbo e Tânia Fernandes. João Chumbo terminou no vigésimo posto da geral, com a marca de uma hora, 17 minutos e quatro segundos. Tânia Fernandes finalizou a prova na posição 78 da geral, com o tempo de uma hora, 23 minutos e 48 segundos.

Na corrida de 10 quilómetros, a atleta do emblema macedense, Mafalda Oliveira ganhou com o registo de 38 minutos e 19 segundos. Superou Raquel Cirne que ficou com a prata, com a marca de 40 minutos e 20 segundos, e Sara Pereira que alcançou o bronze, com o tempo de 45 minutos e 22 segundos.

Nos 21 quilómetros femininos, Carla Martinho venceu com o registo de uma hora, 14 minutos e nove segundos. Sara Duarte terminou na segunda posição, a dois minutos e 56 segundos. Mónica Silva, do Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros, encerrou o pódio com o tempo de uma hora, 20 minutos e 43 segundos. Ficou a seis minutos e 33 segundos da vencedora.

Participaram cerca de quatro mil atletas na primeira edição da Meia Maratona de Gaia, que contou ainda com uma caminhada solidária.

Foto: Susana Luzir / Meia Maratona de Gaia