Braima Dabó passa a fazer parte da exposição de ética desportiva “Move-te por Valores”

A exposição “Move-te por Valores”, que tem como objetivo divulgar e promover a ética no desporto, condecorou hoje Braima Dabó, atleta do Ginásio Clube de Bragança, que integra agora a exposição do Instituto e Português do Desporto e Juventude (IPDJ) que vai estar cerca de 15 dias na Escola Miguel Torga, em Bragança.

A iniciativa pretende promover a ética no desporto através de testemunhos e histórias vivenciadas por desportistas nacionais e internacionais. Em 2019, Braima Dabó protagonizou um ato de fair play que percorreu o mundo. No Campeonato Mundial de Atletismo, em Doha, no Catar, estava a representar a Guiné-Bissau na prova eliminatória dos 5000 metros e viu o atleta Jonathan Busby, de Aruba, em dificuldades e parou para ajudá-lo a terminar a prova. Acabou por ser prejudicado por isso, com a desclassificação na competição. No entanto, mostrou que nem sempre o mais importante é ganhar e esta atitude valeu-lhe o prémio fair play, entregue pelo Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa, na Gala da World Athletics 2019. A exposição “Move-te por valores” também não quis deixar passar em claro este gesto, algo que deixou Braima Dabó orgulhoso. “É uma honra ter este reconhecimento, é algo que me inspira e me dá força para encarar o dia a dia. É um privilégio poder dar a conhecer pessoalmente esta história à juventude e à comunidade brigantina”, referiu.

Sobre o gesto que protagonizou, que na altura lhe valeu a desclassificação, sem saber que ia ser prejudicado por isso, Braima Dabó disse que se fosse hoje voltaria a fazer o mesmo sem pensar duas vezes. “Já passaram alguns anos, foi uma experiência muito boa em Doha, quando vi o Jonathan sem forças decidi ajudá-lo para ele poder terminar a prova e lembro-me que depois da corrida ele ainda esteve várias horas no hospital para recuperar. Nem sabia que tinha sido desclassificado, só soube horas depois. Se fosse hoje voltaria a fazer o mesmo, porque estava em risco a vida de um atleta”, sublinhou.

Durante a apresentação da exposição, houve espaço para uma mesa redonda, onde Braima Dabó contou a sua história no atletismo para diversos alunos da Escola Miguel Torga. Neste momento participou também a brigantina Ana Fernandes, a jovem jogadora de hóquei em patins, tem apenas 17 anos e é internacional sénior pela Seleção Nacional. Ana Fernandes frequenta a Miguel Torga e joga no Gulpilhares, contou como concilia os estudos com os treinos. A jogadora brigantina treina duas vezes por semana em Vila Nova de Gaia, vai e vem de autocarro, chega a casa por volta da meia-noite e no dia a seguir tem aulas logo pela manhã, por vezes aproveita para estudar durante a viagem. Na intervenção referiu que “é um esforço que vale a pena, porque está a lutar pelo sonho”.

A história de Braiama Dabó juntou-se a outros exemplares que elevam o carácter, a integridade e o desportivismo. A exposição inclui nomes nacionais como Rosa Mota, Paulo Gonçalves, Duarte Gomes, Iuri Leitão e Tarantini. A nível internacional conta com histórias de Nelson Mandela, Jesse Owens, Miroslav Klose e do clube alemão Borussia Dortmund. Lídia Praça, do IPDJ de Bragança, enalteceu que o desporto é muito mais do que ganhar. “É importante chegar à meta em primeiro lugar, mas eu entendo que é muito importante também o caminho que se faz para chegar à meta. Portanto, há que valorizar a forma de estar, o caráter e as atitudes. Esta exposição, com estas homenagens, pretende fazer exatamente isso. O desporto é muito mais que ganhar, estes gestos de fair play são inspiradores. Um atleta olhar para o lado, ver um colega que caiu e ajudar, sem se preocupar com o resultado, como foi o caso do Braima, e ser penalizado porque ajudou alguém durante uma prova é algo que tem de mudar”, destacou.

Vítor Dias, Diretor Regional Norte do IPDJ, frisou que é importante continuar a promover o fair play. “Pretendemos continuar a promover a ética no desporto, é importante replicar os bons exemplos, porque a maior vitória que podemos ter é sermos humanos. Estamos a progredir nesse sentido, a criação do cartão branco na arbitragem e a bandeira da ética são outras formas de elevar os valores de fair play no desporto”, sublinhou.

Fátima Fernandes, diretora do Agrupamento de Escolas Miguel Torga, salientou a relevância do estabelecimento de ensino acolher a exposição. “É uma exposição que interessa muito às escolas, porque transmite histórias de pessoas, que de algum modo colocam em prática os valores que elas representam. E essa transmissão de valores como a solidariedade, a ética e entreajuda é muito importante que os nossos alunos”, vincou.

Para Paulo Xavier, presidente da Câmara Municipal de Bragança, é uma exposição “digna de ser vista por toda a gente”, sendo “realmente uma inspiração” em que é o “reflexo do que o desporto pode fazer na nossa vida”, com a “transmissão de valores de respeito, de disciplina e de ética”.

A iniciativa “Move-te por Valores” do IPDJ pretende incentivar a prática desportiva e inspirar pessoas a ter comportamentos éticos. Já percorreu quase o país todo. Esteve em Cascais, antes de rumar a Bragança, e vai estar cerca de duas semanas na Escola Miguel Torga, depois o “testemunho” vai ser passado para Matosinhos.