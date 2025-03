Ministério Público acusa homem de Mirandela pela prática de mais de 2800 crimes de pornografia de menores

A Procuradoria-Geral Distrital do Porto adiantou que, entre 2023 e 2024, o suspeito, “através de redes na internet, dedicou-se à obtenção, detenção e divulgação, com partilha por inúmeros usurários, de fotografias e vídeos de teor erótico, sexual e pornográfico, contendo abusos sexuais cometidos contra crianças, exibindo menores de idade inferior a 14 anos de idade, nus ou seminus, e/ou em práticas sexuais”.

No site da Procuradoria-Geral do Porto é possível ler-se que o homem está acusado de 2689 crimes e o Ministério Público pede a condenação do arguido “nas penas acessórias de proibição do exercício de profissão, emprego, funções ou atividades cujo exercício envolva menores e de proibição de confiança de menores e inibição de responsabilidades parentais”.

O homem aguarda julgamento em prisão preventiva, depois de ter sido detido em agosto do ano passado.