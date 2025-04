Três aldeias de Mirandela abastecidas pelo Azibo para acabar com falhas de água

Acabaram os problemas de falta de água nas aldeias de Cedães, Cedaínhos e Vale de Asnes, no concelho de Mirandela. O município apostou na execução de uma nova conduta de abastecimento de água a estas três localidades, cujo objetivo desta ligação, ao subsistema do Azibo, era a substituição dos furos artesianos e poços que existiam nas aldeias e que, durante os meses de maior consumo, deixavam a população, muitas vezes, sem água. “São nove quilómetros de conduta, num investimento de 530 mil euros, que resultaram de um protocolo de coordenação técnica e financeira entre a Câmara Municipal de Mirandela, o Fundo Ambiental, a Agência Portuguesa do Ambiente e a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional Norte, no âmbito do Roteiro da Terras de Miranda, Tua e Sabor”, esclareceu Vítor Correia, vereador do município, com o pelouro com o pelouro das águas e ambiente. A obra decorreu ao longo de um ano e os trabalhos foram realizados em simultâneo com a reabilitação da Estrada Regional 315, que liga Mirandela à IP2 (Bornes – Macedo de Cavaleiros), para “não ter que, depois, haver roturas na via”. Com esta intervenção, os mais de 700 habitantes das aldeias passam a contar com um fornecimento de água “mais seguro”, sendo que a ligação da água a Cedães e Cedaínhos foi promovida na semana passada e até ao fim deste mês de abril promover-se-á até Vale de Asnes. Contudo, segundo o vereador “ainda há problemas a corrigir”, como sendo em Lamas de Orelhão, Mascarenhas, Abreiro e Milhais, sendo que nestas duas últimas a situação já está “em resolução”. “Os estudos já estão evoluídos, já estão a ser candidatados, no âmbito do Portugal 2030”, referiu Vítor Correia. O município de Mirandela prossegue o investimento em gestão de recursos hídricos no concelho e nas próximas semanas terá início a execução dos projetos da rede de abastecimento e drenagem de águas residuais das aldeias de Cobro e de Couços, sendo que nesta última será criada uma Estação de Tratamento de águas residuais (ETAR).