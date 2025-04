Catarina Dias, do Ginásio Clube Mirandelense, revalidou o título nacional de K1 Rules da WAKO Pro em menos 68 quilogramas. A lutadora transmontana derrotou Inês Casqueiro no combate que aconteceu no sábado, no Casino da Figueira da Foz.

A vitória foi consumada por unanimidade após cinco rounds e Catarina Dias defendeu o cinturão que já lhe pertencia.