Fernando Pimenta vence no Rio Tua e sagra-se campeão nacional de fundo pela décima sétima vez consecutiva

Fernando Pimenta, atleta do Sport Lisboa e Benfica, fez história em Mirandela. O canoísta olímpico venceu, no domingo, pela décima sétima vez consecutiva o Campeonato Nacional de Fundo de Canoagem na categoria rainha de K1.

Fernando Pimenta concluiu os 5000 metros de percurso do Rio Tua em 19 minutos e 54 segundos. Superou José Ramalho, que ficou na segunda posição a cerca de três segundos, e Tiago Henriques que fechou o pódio, a dez segundos.

No final da prova, em declarações à Federação Portuguesa de Canoagem, Fernando Pimenta mostrou-se agradado por conquistar mais um campeonato nacional. “Consegui realizar uma excelente prova e penso que consegui dar um bom espetáculo. A época anterior foi muito exigente, este ano, estou a fazer uma preparação mais tranquila e ainda tenho muito para melhorar, a nível técnico e físico, porque no início de cada temporada começámos praticamente do zero. Tenho de continuar a trabalhar e pretendo focar-me nas próximas competições, sobretudo nas internacionais e ainda há coisas a melhorar. O Campeonato Nacional de Fundo é uma das provas mais importantes do calendário nacional, para vencer é preciso boa estratégia, atacar e defender em momentos-chave, resistência, um bom sprint e é necessário trabalhar muito. Portanto, agora é aproveitar o momento e saborear esta vitória. São 17 anos seguidos a vencer, é um título quase maior de idade e estou muito feliz”, vincou.

Fernando Pimenta conta com mais de 130 medalhas internacionais nas várias vertentes da canoagem, incluindo duas medalhas olímpicas. Foi também campeão do mundo em K1 5000 metros em Racice, na Chéquia, no ano de 2017 e venceu ainda em águas nacionais, em Montemor-o-Velho, no ano de 2018, onde alcançou também a vitória na distância K1 1000 metros.

Na competição feminina de K1, do Campeonato Nacional de Fundo, Maria Reis foi a vencedora no espelho de água do Rio Tua. Maria Gomes alcançou a prata e Ana Rodrigues ficou com o bronze.

Foto: SL Benfica