Aluna do IPB conquista ouro em Low Kick no Campeonato Nacional Universitário de Kickboxing

Joana Coutinho, estudante de Enfermagem do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), conquistou a vitória no Campeonato Nacional Universitário de Kickboxing na categoria Low Kick menos 70 quilogramas. A prova realizou-se no sábado, em Faro, no Algarve.

Com este triunfo, Joana Coutinho garantiu a qualificação para o Campeonato Europeu Universitário de Kickboxing e irá representar a instituição brigantina na competição que decorre de 22 a 25 de agosto, em Varsóvia, na Polónia.

Foto: AAIPB