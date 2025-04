Clube Desportivo de Miranda do Douro soma e segue no campeonato distrital de futsal

A formação mirandesa goleou, por 4-0, o Grupo Desportivo Torre Dona Chama e vence há 15 jogos consecutivos. O jogo realizou-se na passada sexta-feira, no Pavilhão Multiusos de Miranda do Douro e pontuou para a ronda 15 do campeonato distrital de Bragança.

A vitória foi conseguida com os golos dos irmãos Miguel Diz (1’) e Pedro Diz (30’) e com o bis de Vítor Hugo (13’, 16’).

Nos outros jogos da jornada, o Sporting Clube de Moncorvo venceu, por 0-8, na visita ao Grupo Desportivo de Freixo. Destaque para o poker de António Portela (16’,16’, 19’, 33’), numa partida em que marcaram também Marco Romo (15’), Hugo Pires (22’), Grilo (24’) e Rúben Leal (39’).

A Casa do Benfica de Alfândega da Fé ganhou, por 5-3, na receção ao Grupo Desportivo de Sendim. As “Águias Transmontanas” venceram com golos de Maniche, Anthony Afonso, Valdir, Rafa Esteves e Clóvis Neto.

Em Bragança, a Escola Arnaldo Pereira goleou, por 7-1, o Vila Flor Sport Clube. João Pinheiro (1’), Hugo Aires (24’, 39’), Carlos Fernandes (25’), Bruno Coutinho (30’), Pedro Alves (39’) e Rui Dias (40’) foram os autores dos golos da turma brigantina. Rafa (35’) marcou o único golo da equipa flor-de -lis.

A Associação Recreativa Alfandeguense ganhou, por 3-7, na visita ao Futsal Mirandela. Para a equipa da Alfândega da Fé marcaram Luís Neves (16’, 34’), Pedro Carvalho (36’), Vitó (36’, 37’), Hugo Rego (38’) e Xavier Simões (39’). Para a formação mirandelense marcaram Pedro Pires (15’, 36’) e Paulo Colmeias (33’).

A turma mirandesa continua de pedra e cal na liderança do campeonato, com o pleno de 15 vitórias, soma 45 pontos. O Sporting Clube de Moncorvo segue na segunda posição, com 45 pontos, e a Casa do Benfica está no terceiro lugar, com 31 pontos.

Na próxima sexta-feira, às 21h30, joga-se a jornada 16. As partidas serão as seguintes: Sporting Clube de Moncorvo – Casa do Benfica de Alfândega da Fé; Vila Flor SC - Miranda do Douro; GD Sendim – Escola Arnaldo Pereira; Associação Recreativa Alfandeguense – Grupo Desportivo de Freixo; e Torre Dona Chama – Futsal Mirandela.

Foto: CD Miranda do Douro