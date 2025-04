Grupo Desportivo de Bragança vence Brito e reforça terceiro lugar

O Grupo Desportivo de Bragança venceu, por 2-0, na receção ao Brito Sport Clube para o encontro da jornada 24 da Série A do Campeonato de Portugal, que se jogou no sábado, no Estádio Municipal de Bragança.

Após uma primeira parte equilibrada, com ligeiro ascendente para a formação brigantina, os golos só apareceram no segundo tempo. Edgar Ribeiro (66’) finalizou de cabeça um cruzamento de Kika e fez mexer o marcador para os “Canarinhos”. O segundo golo foi marcado por Pipo (73’), que aproveitou um passe de Gonçalo Monteiro e frente ao guarda-redes Rui Lopes não perdoou.

Nota ainda para a expulsão de Ivaldo (74’), jogador do Brito, que viu dois amarelos no mesmo lance.

André Irulegui, treinador do Grupo Desportivo de Bragança, gostou da evolução da evolução da equipa na segunda parte. “Foi necessário fazer vários ajustes ao intervalo, porque no primeiro tempo tivemos muito volume de jogo, mas estávamos pouco agressivos. Chegávamos ao corredor e não colocávamos a bola em zona de finalização. Outro aspeto a corrigir foi o individual, visto que estávamos com erros básicos nos passes no controlo de bola até parecia que estávamos a jogar num campo novo. Os extremos estavam quase sem participação no jogo e a nossa ideia era jogar com extremos dentro e os nossos laterais atingirem a profundidade. Ajustamos isso e resultou. Foi uma vitória muito boa e vamos continuar a trabalhar, para não relaxar neste fim de campeonato”, frisou.

Quim Berto, técnico do Brito, frisou que a equipa não soube reagir ao primeiro golo sofrido. “Tanto uma equipa como a outra não tiveram grandes oportunidades de golo. A certa altura da partida expusemo-nos e numa situação onde tínhamos perfeitamente a bola controlada acabámos por sofrer. Esse momento mudou completamente o jogo e a partir daí não tivemos arcabouço, não tivemos qualidade, para ir à procura do empate. Temos de admitir que, depois do 2-0 e da expulsão, o Bragança acabou por ganhar bem”, sublinhou.

O Grupo Desportivo de Bragança colocou um ponto final numa sequência de três empates consecutivos e regressou às vitórias. Nos jogos em casa, André Irulegui apresenta um registo invicto, com quatro vitórias e dois empates, desde que assumiu o comando técnico da turma brigantina.

Com esta vitória, o Grupo Desportivo de Bragança soma 41 pontos e mantém a terceira posição. A equipa brigantina já não tem hipótese de jogar o play-off de subida, visto que o Paredes goleou, por 4-0, o Pevidém. A duas jornadas do fim do campeonato, o Paredes tem sete pontos de vantagem para o Bragança e está a cinco do Vitória Sport Clube B, que soma 53 pontos e segue na liderança.

Na próxima jornada, o Grupo Desportivo de Bragança visita o “aflito” Grupo Desportivo Joane, que soma 28 pontos e está na luta pela permanência. A partida está agendada para domingo, às 16h00.