Tudo em aberto para a segunda mão da Taça Distrital de Bragança

O Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros empatou, 1-1, na receção ao Sport Clube de Mirandela e o Rebordelo venceu, por 0-1, na visita ao Grupo Desportivo do Cachão nos duelos das meias-finais da Taça Distrital da Associação de Futebol de Bragança, que se realizaram no domingo.

No jogo entre “Bravos Cavaleiros” e “Alvinegros” os golos só apareceram no segundo tempo. A turma macedense marcou primeiro por intermédio de Mantorras (55’), através da conversão de um penálti. O empate surgiu, pouco depois, por Ronaldo Cruz (61’).

Acácio Bispo, técnico-adjunto da equipa de Macedo de Cavaleiros, referiu que o resultado se ajustou ao jogo. “Foi um jogo muito tático, de muita luta, com as duas equipas a baterem-se bem. O resultado acaba por ser justo, apesar de ter sido um jogo mais fechado, penso que as equipas proporcionaram um bom espetáculo. Está tudo em aberto para a segunda mão e vamos tentar resolver a eliminatória em Mirandela”, sublinhou.

Daniel Ferreira, treinador do Mirandela, considerou que a equipa merecia a vitória. “Acho que fizemos um excelente jogo, apresentámo-nos em Macedo de Cavaleiros para ganhar e penso que o empate acaba por ser pouco, para aquilo que fizemos em campo. No entanto, gostei da reação da equipa ao golo sofrido, a nossa equipa esteve bem e da forma que jogámos era para ganhar o jogo, tivemos uma bola na trave perto do fim que dava o 1-2. Porém, a segunda mão é em Mirandela e em nossa casa mandamos nós”, vincou.

Na outra partida da meia-final, a equipa do Rebordelo parte em vantagem para a segunda mão. A turma de Gilberto Vicente venceu, por 0-1, no reduto do Grupo Desportivo do Cachão de Carlitos Rodrigues. Manu Fernandes (71’) marcou o único golo do jogo e resolveu o primeiro encontro.

As derradeiras partidas da segunda mão, que irão determinar os finalistas da Taça Distrital, estão marcadas para o dia 13 de abril.