Júlia Rodrigues candidata a deputada pelo PS à Assembleia da República

Já tinha anunciado que não se iria recandidatar à presidência da Câmara Municipal de Mirandela, mesmo podendo ainda vir a cumprir um terceiro mandato.

Agora sabe-se que vai ser candidata por Bragança às eleições legislativas.

O seu nome foi aprovado, ontem à noite, em reunião da Federação Distrital do PS, para encabeçar a lista de candidatos do PS pelo círculo eleitoral de Bragança. Ao que apurámos, o número dois da lista será Rui Vilarinho, vereador do município de Macedo de Cavaleiros.

Júlia Rodrigues já foi deputada no parlamento entre 2015 e 2017, antes de ser autarca. Há novamente grande probabilidade de o ser, uma vez que o distrito elege três deputados à Assembleia da República e é quase certo que um deles será do PS.