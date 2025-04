Torneio de Veteranos Masculinos +35 chega ao fim sem vencedor após os constrangimentos causados pela chuva

A chuva que se fez sentir, na passada semana, levou ao adiamento da maior das partidas dos torneios da Federação Portuguesa de Ténis, que se realizaram nos courts do Clube Académico de Bragança. Neste fim de semana jogaram-se as partidas possíveis, sendo que a competição encerrou na segunda-feira. No entanto, o adiamento dos jogos fez-se sentir no quadro de Veteranos Masculinos +35 que não vai ter um vencedor, porque os atletas da fase final não chegaram a um entendimento para a realização dos jogos.

Concluiu-se o quadro Feminino +35. Anabela Possaco foi a vencedora, após desistência na final de Lília Morais devido a um problema físico.

Finalizou também a competição de Pares Masculinos +35, onde a dupla André Costa/ Henrique Machado foi campeã ao vencer, por 2-0 em sets, com os parciais de 6-3 e 6-2, diante de Ivan Rolo e Nuno Tavares.

Na competição Juvenil Sub-16 só houve competição masculina e João Carvalho foi o vencedor. O jovem tenista derrotou Ivo Meireles em dois sets, com um duplo 6-0.

Os novos courts do Clube Académico de Bragança acolheram pela primeira vez os torneios dos escalões Sub-16 e Veteranos +35 da Federação Portuguesa de Ténis, a meteorologia não foi simpática e impediu que a competição veterana masculina não tivesse um vencedor. “Nos jogos que foi possível realizar houve bons momentos, com partidas muito interessantes. Gostaríamos que a participação tivesse sido maior no escalão feminino, mas é uma modalidade que tem tudo para crescer, sendo que o aumento de atletas a praticar ténis já se começa a verificar. Os torneios trouxeram pessoas de outras regiões à cidade de Bragança, o que é sempre bom. Foi pena a meteorologia não ter ajudado, porque gostaríamos que tivesse sido de outra forma. No entanto, dentro do que foi possível, considerámos que esteve bem e esperámos que sejam os primeiros de muitos”, referiu Lília Morais, responsável pelo ténis do Clube Académico de Bragança.

Os courts de ténis do Clube Académico de Bragança, localizam-se perto do Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, foram inaugurados no dia 8 de dezembro de 2024 e receberam as primeiras competições oficiais da modalidade.

Fotos: CAB