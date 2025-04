Miranda do Douro goleou em Vila Flor e está perto de sagrar-se tricampeão distrital de futsal

O Clube Desportivo de Miranda do Douro goleou, por 1-9, na visita ao Vila Flor Sport Clube e está cada vez mais perto de conquistar o campeonato distrital de Bragança pelo terceiro ano consecutivo. Com a vitória de ontem, na jornada 16, a turma mirandesa alcançou o registo imaculado de 16 vitórias seguidas.

Para o triunfo do clube mirandês contribuíram os quatro golos de Miguel Diz, o bis de Nickas, e os golos de Finha, Renato e Couto.

A duas jornadas do fim, o Miranda do Douro soma 48 pontos e comanda o campeonato de forma isolada. A equipa mirandesa recebe o Grupo Desportivo de Sendim na próxima ronda, para mais um dérbi mirandês, no Pavilhão Multiusos de Miranda do Douro. Em caso de vitória, a turma de Vítor Hugo sagra-se campeã distrital.

Nas restantes partidas o Sporting Clube de Moncorvo recebeu e venceu, por 4-2, a Casa do Benfica de Alfândega da Fé. Fábio Fileno, Rúben Leal, Hugo Pires e Grilo marcaram os golos da equipa leonina. A formação de Torre de Moncorvo tem 14 vitórias, um empate e uma derrota. A turma de Jorge Paiva segue na segunda posição, com 43 pontos, está a cinco pontos da turma mirandesa.

A Escola Arnaldo Pereira ganhou, por 4-5, na visita ao Grupo Desportivo de Sendim e recuperou o terceiro lugar. A equipa brigantina, de Manuel Rodrigues, tem agora 33 pontos. Ultrapassou as “Águias Transmontanas”, que se mantiveram com 31 pontos e caíram para o quarto posto.

No dérbi do concelho de Mirandela, o Grupo Desportivo Torre Dona Chama goleou, por 10-2, na receção ao Futsal Clube de Mirandela.

Em Alfândega da Fé, a Associação Recreativa Alfandeguense venceu de forma expressiva, por 11-0, o Grupo Desportivo de Freixo.

Na próxima jornada, que se joga às 21h30 da próxima sexta-feira, os jogos serão os seguintes:

CD Miranda do Douro – GD Sendim

GD Freixo-CB Alfândega da Fé

AR Alfandeguense – GD Torre Dona Chama

Futsal Mirandela - Vila Flor SC

SC Moncorvo - Escola Arnaldo Pereira. Este jogo vai ser referente à jornada 8, devido à troca de jogos. Na partida da jornada 17, o SC Moncorvo venceu por 0-7.

Classificação:

1- CD Miranda do Douro 48 pontos

2- SC Moncorvo 43

3- Escola Arnaldo Pereira 33

4- CD Alfândega da Fé 31

5- GD Torre Dona Chama 23

6- AR Alfandeguense 23

7- GD Sendim 16

8- GD Freixo 9

9- Vila Flor SC 5

10- Futsal Mirandela 1

Foto: CD Miranda do Douro