Jovem tenista brigantina triunfa no escalão Sub-10 Feminino no SmashTour de Mondim de Basto

A jovem tenista brigantina Maria Jorge Vaz, do Clube Académico de Bragança, triunfou no escalão Sub-10 Feminino ao vencer a etapa transmontana do Circuito SmashTour de Mondim de Basto, que se realizou no fim de semana, no distrito de Vila Real.

Maria Jorge Vaz venceu as quatro partidas do torneio, alcançando a pontuação máxima de 12 pontos. Petra Silva (CT Esmoriz) ficou no segundo lugar, com dez pontos, e Constança Esteves (CT Vila Real) finalizou na terceira posição, com oito pontos.

O próximo desafio da brigantina será, já no próximo fim de semana, no SamshTour da Escola de Ténis da Maia. Os encontros serão realizados no Complexo de Ténis da Maia, no distrito do Porto.