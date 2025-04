Ilídio Moreiras e Tânia Lucas triunfam no Trail Contrabando do Café

O transmontano Ilídio Moreiras foi o vencedor da terceira edição do Trail Contrabando do Café e Tânia Lucas foi a vencedora do escalão feminino da prova de atletismo que se realizou na aldeia de Paradela, em Miranda do Douro.

O corredor, do Clube Desportivo de Miranda do Douro, finalizou os cerca de 30 quilómetros de percurso em uma hora, 13 minutos e 34 segundos alcançando o primeiro posto da geral. Mário Torrado, colega de equipa de Ilídio, ficou no segundo lugar, com o tempo de uma hora, 22 minutos e 19 segundos. O espanhol Samuel Mediavilla fechou o pódio masculino, com o registo de uma, hora 22 minutos e 29 segundos.

Tânia Lucas conseguiu a vitória em femininos, a atleta espanhola triunfou com o tempo de uma hora, 35 minutos e 58 segundos. A sua compatriota Marian Antolín finalizou na segunda posição, com a marca de uma hora, 36 minutos e seis segundos. No terceiro lugar ficou Anabela Cameirão, do Clube Desporto de Miranda do Douro, com o registo de uma hora, 41 minutos e 11 segundos.

Para além dos atletas nacionais, a prova acolheu participantes de Espanha e França, totalizando mais de 400 pessoas a percorrer os trilhos mirandeses.

A terceira edição do Trail Contrabando do Café ficou marcada também por uma homenagem aos homens e mulheres que outrora praticaram o contrabando, arriscando as próprias vidas, para sustentar as famílias.

A prova foi organizada pelo Clube Desportivo de Miranda do Douro e teve o apoio da Federação Portuguesa de Atletismo e da Associação de Atletismo de Bragança.

Foto: Atletismo Miranda do Douro