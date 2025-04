Estrelas Brigantinas vence dérbi transmontano e conquista primeira vitória na Taça Nacional de Seniores

A equipa de basquetebol do Estrelas Brigantinas venceu, por 73-68, na receção à Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD) e arrecadou a primeira vitória no Grupo C da Zona Norte da Taça Nacional de Seniores. A partida da oitava ronda jogou-se este domingo, no Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, em Bragança.

A turma brigantina liderava ao intervalo, por 42-34. O primeiro período ficou empatado 18-18 e no segundo a equipa de Bragança conseguiu ir para os balneários na frente, com o parcial de 24-16.

No terceiro período, a AAUTAD conseguiu recuperar um pouco de terreno com a pontuação de 14-17. No entanto, o último quarto encerrou com uma igualdade a 17-17 e Estrelas Brigantinas alcançou o primeiro triunfo na Taça Nacional de Seniores, com o resultado de 73-68.

Apesar da vitória, a turma brigantina ocupa a quinta e a última posição do Grupo C da Zona Norte. A AAUTAD segue no terceiro lugar.

A próxima jornada, marcada para o dia 25 de abril, coloca frente a frente o Mirandela Basquete Clube e o Estrelas Brigantinas. O dérbi do distrito de Bragança realiza-se, às 15h00, na Escola Secundária de Mirandela.

Também no Dia da Liberdade, às 20h30, a AAUTAD visita o CTM Vila Pouca da Aguiar.