Jorge Mariz alcança segundo posto em Elites e fica em nono da geral no EuroBEC Granfondo

O ciclista brigantino Jorge Mariz, da Penacova CEG Reconco, subiu ao pódio na categoria de Elites, onde conquistou a segunda posição e conseguiu ainda o nono lugar da classificação geral no EuroBEC Granfondo. A prova de ciclismo de estrada realizou-se no domingo, na vila de Campo Maior, no distrito de Portalegre.

Jorge Mariz concluiu o percurso, com a extensão de 148 quilómetros, em três horas, 41 minutos e 21 segundos. O ciclista brigantino perdeu no sprint final pela margem mínima de uma centésima de segundo para Miguel Frutuoso, o vencedor em Elites. O espanhol Fernando Navas fechou o pódio na categoria, com a marca de três horas, 53 minutos e 26 segundos.

O ciclista da Penacova CEG Reconco realçou a dureza do trajeto e referiu que teve de ser resiliente para continuar, após uma queda aos 30 quilómetros. “Foi uma prova bastante dura, o percurso não me favoreceu muito, acabei por ter uma queda no início e foi uma luta para continuar. Na divisão dos percursos, foi a parte mais complicada. Houve sempre hipóteses de fuga, tentei responder sempre aos ataques, até que a certa altura perto dos 110 quilómetros não consegui responder e o objetivo foi manter-me no ritmo, para tentar uma boa classificação geral e tentar somar pontos para a camisola amarela. Dei tudo no sprint final, mas após tanto desgaste não consegui mais”, sublinhou.

O brigantino está a cinco pontos da camisola amarela do Campeonato de Granfondos da Bikeservice.

A próxima prova de Jorge Mariz vai ser a XVII Volta ao Concelho de Almodôvar. A competição realiza-se, no fim de semana, no distrito de Beja.

Foto: Eduardo Campos / EuroBEC