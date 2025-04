Transmontanos destacam-se na segunda fase da Liga FNKDA de Kickboxing em Carcavelos

Foi um dia de muitas conquistas para as equipas do distrito de Bragança na segunda fase da Liga FNKDA que decorreu, no sábado, em Carcavelos. A turma da Associação de Desportos de Combate de Macedo de Cavaleiros e Clube de Combate do Nordeste (ADCMC/CCN) conquistou o pleno de vitórias nos combates que realizou e o Ginásio Clube Mirandelense venceu por equipas.

A ADCMC/CCN participou com cinco atletas e alcançou seis medalhas de ouro, com a vitória nos 13 combates em que competiu. Fabrice Fernandes (sénior -84kg Light Contact e Kick Light); Ricardo Esteves (júnior -63kg Light Contact); Mariana Gonçalves (sénior -60kg Kick Light); Alexandre Pinto (sénior -63kg Kick Light); e Rui Batista (sénior -69kg Light Contact).

A comitiva do Ginásio Clube Mirandelense foi representada por 14 atletas e conquistou a vitória na classificação de equipas. Ao todo foram cinco medalhas de ouro, dez de prata e dez de bronze.

Fotos: ADCMC/CCN e Ginásio Clube Mirandelense