Tiago Rafael conquista vitória em Superbike Júnior na preparação para a nova temporada de motociclismo

O piloto brigantino Tiago Rafael, da Motocruzeiro Racing Academy, conquistou a vitória na categoria Superbike Júnior e conseguiu ainda a segunda posição da classificação geral ao comando de uma Kawasaki Ninja, no circuito de a Madalena – Forcarei, em Espanha. A prova realizou-se no domingo e pontuou para o “Trofeo Interautonómico” do Campeonato Galego de Velocidade.

Tiago Rafael competiu nesta prova frente a motos com mais potência e pilotos experientes, tendo em vista a preparação para a MIR Racing Finetworkcup, onde vai competir em Promo 3 com adversários de todos os cantos do mundo, e para o Campeonato Nacional de Velocidade, onde vai pilotar em Pré-Moto 3.

“Foi um bom fim de semana consegui a primeira posição na minha classe e um segundo posto na classificação geral, ficando à frente de motos mais potentes e de pilotos com muita experiência. Tenho de continuar a trabalhar, mas senti-me muito bem, este resultado dá-me confiança e deixa bons indicadores para a temporada que se avizinha”, referiu Tiago Rafael.

O próximo desafio do piloto brigantino será no final de abril, de dia 25 a 27, no Autódromo do Estoril.

Antes disso, no fim de semana, vai orientar os jovens pilotos da academia de Bragança da Motocruzeiro Racing Academy na primeira prova do Campeonato Nacional de Minivelocidade, que se irá disputar no Kartódromo de Fátima.