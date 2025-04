Touças sobe ao pódio com dois segundos lugares no arranque do Campeonato Nacional de Trial 4x4

A adrenalina todo-o-terreno arrancou, no fim de semana, em Valongo, com o início do Campeonato Nacional de Trial, onde a equipa brigantina da Tábô Team 4x4 conseguiu o segundo lugar nas duas provas da categoria de Super Proto.

O piloto Flávio Gomes, mais conhecido como Touças, e o navegador Cristiano Fernandes tiveram alguns percalços durante o fim de semana.

“No sábado, tínhamos quatro horas para dar três voltas. No domingo, tínhamos três horas para dar três voltas e conseguimos cumprir esses objetivos. Estava uma pista muito dura, com 26 quilómetros de distância, onde tivemos três furos e tive um ligeiro capotamento, mas deu para continuar. Quanto ao resultado, ir ao pódio é sempre bom e conseguir dois segundos lugares, para começar foi bom”, frisou Touças.

Com este resultado, Touças arranca a temporada com 40 pontos, conseguiu 20 em cada prova e parte na segunda posição da classificação para a segunda etapa do Campeonato Nacional de Trial, que será em Bragança no início do mês de maio, de dia 2 a 4, com o “Heat of the Mountain”.

Touças está apenas a dois pontos de Paulo Ferreira, da equipa Qtal, que lidera a classificação de Super Proto, com 42 pontos, no arranque do campeonato.

Para além da Tábô Team 4x4, estreou-se outra equipa do distrito de Bragança. A Inferninho Team 32 de Torre de Moncorvo, composta pelo jovem piloto Amadeu Teixeira, de 19 anos, e pelo o navegador Daniel Vieira, de 21 anos, que estão a competir na classe Extreme.

Foto: CPT 4x4