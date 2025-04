Escola Crescer e Sporting Clube de Portugal assinam acordo que pretende identificar jovens talentos na região brigantina

O clube de formação brigantino Escola de Futebol Crescer e o Sporting Clube de Portugal assinaram, ontem, na Academia de Alcochete, em Lisboa, um protocolo de cooperação, em que objetivo será tentar encontrar jovens talentos na região brigantina.

O protocolo vai focar-se sobretudo na captação e no desenvolvimento de jovens jogadores, bem como na partilha de conhecimento. Paulo Lico, diretor desportivo da Escola Crescer, frisou que é um acordo muito importante para promover a formação do clube brigantino. “É um privilégio ter o Sporting como parceiro, porque temos que reconhecer que é uma referência mundial no futebol de formação. O protocolo pretende reforçar uma estratégia formativa de jovens atletas, desenvolvendo uma equipa de scouting no distrito, para identificar e informar o Sporting sobre atletas da Escola Crescer que tenham potencial. Se um dia um jogador nosso chegar à equipa principal do emblema leonino, logicamente a compensação financeira será maior para o clube”, destacou.

O acordo vai trazer novas experiências, como realizar alguns jogos-treino na Academia do Sporting e os treinadores do clube brigantino podem também receber formação da equipa da primeira liga portuguesa.

Esta cooperação pretende também aumentar a visibilidade do futebol da região, reforçando o papel da Escola de Futebol Crescer na formação de jovens jogadores. O protocolo foi assinado por Paulo Gomes, diretor-geral da Academia do Sporting, e por Francisco Rodrigues, presidente da Escola Crescer, acompanhado pelo diretor Paulo Lico.