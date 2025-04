Condenado a 16 anos de prisão o homem que esfaqueou bebé e companheira em Mirandela

A informação foi avançada pelo Jornal de Notícias. A leitura da sentença aconteceu esta manhã no Tribunal de Bragança.

O homem, com 37 anos, foi condenado “por dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada e pelo crime de violência doméstica” por ter esfaqueado o bebé e também a companheira, em novembro de 2023. A mãe do bebé, com 19 anos, foi ainda condenada “a dois anos e seis meses de prisão, suspensa durante três anos”.

O bebé chegou a estar internado no Hospital de São João no Porto, mas acabou por recuperar e foi entregue ao pai biológico. O arguido ficou em prisão preventiva até ao julgamento e a mãe passou a contactar com o filho apenas com supervisão de alguém.