Seleções Distritais de Bragança estão na Festa do Basquetebol Juvenil

As Seleções Distritais Sub-16 e Sub-14 masculinas e femininas da Associação de Basquetebol de Bragança estão a participar na décima sétima edição da Festa do Basquetebol Juvenil, que decorre em Albufeira, no Algarve, até domingo.

Vão estar 18 associações regionais de basquetebol, com 72 seleções distritais, num evento que terá perto de 200 jogos, juntando no total cerca de mil atletas, na competição que acontece em vários pavilhões do concelho de Albufeira.

Marcelino Martins, presidente da Associação de Basquetebol de Bragança, espera que os atletas se divirtam. “As perspetivas são que os participantes tenham momentos agradáveis e que aumentem ainda mais o gosto de praticar esta fantástica modalidade. Com os três clubes que temos no distrito, Estrelas Brigantinas, Macedo Academy e Mirandela Basquete Clube, fazemos muito, porque estamos a rivalizar com outras associações que, a nível competitivo, têm um maior poder de escolha para selecionar atletas”, frisou.

Marcelino Martins sublinhou também que a Festa do Basquetebol Juvenil é uma experiência marcante para os atletas da região brigantina. “É um evento único em tudo, a nível competitivo, a nível do companheirismo, do fair play, das amizades com atletas de outras associações e, portanto, é sempre uma experiência que fica a todos para a vida. Estamos a falar do maior torneio de formação, independentemente da modalidade, do país”, destacou.

As Seleções Distrital de Bragança são compostas por jogadores e jogadoras do Estrelas Brigantinas, Macedo Academy e Mirandela Basquete Clube.

Há também uma novidade para os amantes do gaming, nomeadamente do NBA 2K25. Existe um espaço dedicado à prática do jogo electrónico.

