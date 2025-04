Clube Desportivo de Miranda do Douro sagra-se tricampeão distrital

O Clube Desportivo de Miranda do Douro sagrou-se pela terceira vez consecutiva campeão distrital de futsal, ao vencer o dérbi mirandês, por 5-0, frente ao Grupo Desportivo de Sendim. A partida jogou-se na passada sexta-feira, no Pavilhão Multiusos de Miranda do Douro.

Ao intervalo, a turma mirandesa vencia, por 2-0, com golos de Vítor Hugo (7’) e o primeiro golo da noite de Miguel Castro (12’).

No segundo tempo, Pedro Diz (23’) ampliou a vantagem para 3-0 e Miguel Castro (27’, 35’) marcou mais dois, num jogo em que rubricou um hat-trick e fechou as contas do jogo em 5-0.

“Muito satisfeitos por esta conquista. É a recompensa do trabalho desenvolvido pelos jogadores, equipa técnica e pela presidência do Miranda do Douro. Temos dado o máximo para conseguir estes objetivos e é com uma enorme felicidade que festejámos o título do campeonato. É um clube que me diz muito. Já conquistei vários títulos ao longo da minha carreira, mas os que conseguiu no Miranda foram muito especiais por ser o clube da minha cidade”, referiu Vítor Hugo, treinador e jogador do Miranda do Douro.

Com este desfecho, o Miranda do Douro soma 17 vitórias seguidas no campeonato e continua 100% vitorioso na competição distrital.

A formação mirandesa será a equipa representante do distrito de Bragança no play-off de subida para a 3ª Divisão de Futsal.

Foto: CD Miranda do Douro