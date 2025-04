GD Bragança sofre reviravolta e perde frente ao Vila Real no encerramento do Campeonato de Portugal

O Grupo Desportivo de Bragança perdeu em casa, por 1-2, no dérbi transmontano diante do Sport Clube de Vila Real na última jornada da Série A, que se jogou no domingo, no Estádio no Municipal de Bragança.

Kika (3’) adiantou os “Canarinhos” no marcador, com a conversão de um penálti e a formação brigantina foi a vencer 1-0 para os balneários.

Na segunda parte, a turma de Vila Real deu a volta aos acontecimentos com dois golos de Prince Bonkat (49’, de penálti e aos 74’). Numa partida em que Gonçalo Monteiro do GDB foi expulso (78’), por acumulação de amarelos. O Grupo Desportivo de Bragança, mesmo em inferioridade numérica, ainda teve oportunidades para empatar. O central Passas numa finalização de cabeça esteve perto do golo e Marco Trigo ainda acertou no poste.

André Irulegui, treinador do Grupo Desportivo de Bragança, referiu que não gostou de terminar a época com uma derrota. “Nunca é bom terminar com uma derrota, a nossa equipa é muito competitiva e encarámos este jogo para ganhar. Até começámos bem a partida, com o golo no início, mas fiz algumas alterações na equipa para dar oportunidade a alguns jogadores que tiveram menos minutos durante a temporada e acabámos por pagar a fatura por isso. Não se trata de uma questão de qualidade individual, porque todos os nossos jogadores têm, trata-se de uma questão de dinâmicas de equipa. No entanto, por mim tinham jogado todos e fico com pena de alguns não terem entrado. De modo geral, foi um jogo muito dividido e não gostei de ver, foi um pouco mal jogado. Acabámos por ter duas boas oportunidades perto do fim e o empate teria sido um resultado justo”, referiu.

Quanto ao balanço da época, André Irulegui fala de um campeonato muito positivo. “Foi uma época histórica, estou muito orgulhoso pelo trajeto da equipa e esta derrota não apaga em nada o que foi o nosso campeonato”, destacou.

Nuno Gonçalves, agora técnico do Sport Clube de Vila Real, na visita ao ex-clube frisou que foi uma vitória justa da formação vila-realense. “Antes de mais nada, quero agradecer a salva de palmas a toda a gente, não contava com uma receção assim no regresso a este estádio. Foi um jogo intenso, onde nós acabámos por vencer com justiça. Tivemos mais bola, mais oportunidades e muita entrega frente a um Bragança que fez um grande campeonato, onde termina num lugar que é merecido por aquilo que realizou. Neste jogo ganhámos, no próximo podemos perder, o futebol é mesmo assim. Não é uma vitória com um sentimento diferente das outras, é só mais uma e vencer faz parte daquilo que é o meu trabalho”, sublinhou.

O Grupo Desportivo de Bragança fecha a Série A do Campeonato de Portugal no terceiro lugar, com 44 pontos.

O Sport Clube de Vila Real encerra no oitavo posto, com 35 pontos.

O Vitória SC B termina a Série A como líder, com 56 pontos, e o Paredes no segundo posto, com 52 pontos. Serão as duas equipas que vão disputar a fase de subida para a Liga 3.

Numa realidade diferente o Grupo Desportivo Joane, Pevidém, Os Sandinenses, Dumiense e Atlético dos Arcos caíram para os campeonatos distritais.