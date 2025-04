Sport Clube de Mirandela e Rebordelo vão disputar a final da Taça Distrital de Bragança

No domingo, na segunda mão das meias-finais da Taça Distrital de Bragança, o Mirandela e o Rebordelo confirmaram o favoritismo e vão enfrentar-se na final, no dia 4 de maio, no Estádio Municipal de Bragança.

No Estádio de São Sebastião, o Sport Clube de Mirandela venceu, por 2-0, o Clube Atlético de Macedo de Cavaleiros. Clemente e Pedro Vergueiro assinaram os golos da turma “Alvinegra”. Na primeira mão, as equipas tinham empatado a uma bola.

Daniel Ferreira, técnico da formação mirandelense, apesar da vitória, frisou que foi um jogo complicado. “Foi um jogo difícil com o Macedo, que é uma excelente equipa, entrou muito forte no jogo e causou-nos muitos problemas. Marcámos na altura certa, através de um livre. No entanto, a segunda parte foi toda nossa. Agora queremos terminar a época em beleza, com a conquista da Taça Distrital”, frisou.

André Mogrão, treinador-adjunto da turma macedense, sublinhou que foi um resultado injusto. “Foi uma partida em que nós tivemos por cima a maior parte do tempo, o Mirandela teve alguns momentos quando o jogo se partiu e tirou proveito da eficácia, foi isso que resolveu este jogo. Na primeira parte tivemos muitas ocasiões, mas não conseguimos concretizar. Acreditámos até ao fim e mostrámos dentro de campo que não merecíamos perder 2-0 com o Mirandela”, salientou.

O Rebordelo tinha vencido por uma bola a zero no primeiro encontro e na segunda partida frente ao Grupo Desportivo do Cachão ganhou em casa, por 2-0, com golos de Ednan Muniz (49’) e João Vítor (70’).

O Sport Clube de Mirandela, de Daniel Ferreira, e o Rebordelo, de Gilberto Vicente, vão medir forças no derradeiro encontro da Taça Distrital, em Bragança, numa partida que será uma reedição da final da temporada 2022/2023. Nessa altura, a formação mirandelense, treinada por André Irulegui, venceu, por 3-0, frente ao Rebordelo com golos de Vítor Pereira, Vinícius Pereira e um golo na própria baliza de Fernando Clemente.