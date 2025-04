Jovens pilotos do distrito em destaque no arranque da temporada de motociclismo

O jovem brigantino João Cancelinha começou a temporada de 2025 com um primeiro lugar na categoria R12 do Campeonato Nacional de Supermoto e com um terceiro lugar na segunda manga da classe Minisupermoto. As primeiras provas do piloto foram, no fim de semana, em Abrantes.

Arrancou também o Campeonato Nacional de Minivelocidade, no Kartódromo de Fátima, onde estiveram vários jovens pilotos do distrito de Bragança.

A Motocruzeiro Racing Academy, de Bragança, teve boas prestações no início da temporada.

Zé Pedro venceu a corrida de IMR/ MALCOR 90 e começa a temporada da melhor maneira.

Em Mini GP 110, Carlitos arrecadou a vitória para escola de motociclismo brigantina.

Na categoria de Minimotos, Sofia conseguiu alcançar o segundo posto e Simão fez P8.

Já em Mini GP World Series, Lucas finalizou na P4.

Também foi um fim de semana positivo para o brigantino Martim Vaz, que conquistou o segundo lugar em IMR/ MALCOR 90 e alcançou também a segunda posição em Mini GP 110. O jovem piloto recebeu ainda o troféu de campeão IMR/ MALCOR 90 da temporada anterior.

A próxima corrida do Campeonato Nacional de Minivelocidade será, no dia 11 de maio, em Castelo Branco.

Antes disso, o piloto brigantino da Motocruzeiro Racing Academy, Tiago Rafael vai entrar em ação no Campeonato Nacional de Velocidade, em Pré-Moto 3, no Autódromo do Estoril, de 25 a 27 de abril.