Escola Crescer conquista título de futebol distrital em iniciados

A Escola Crescer ganhou, por 0-5, na visita ao Grupo Desportivo de Bragança e carimbou a conquista do campeonato distrital de iniciados. A partida da décima sétima e penúltima jornada jogou-se no domingo, no Campo do Centro de Educação Especial, em Bragança.

Ao intervalo, a turma de Filipe Freixedelo, vencia por duas bolas a zero com golos de Daniel Bartolomeu (18’) e José Ferro (32’).

No segundo tempo, a Escola Crescer confirmou o triunfo com golos de Lucas Rodrigues (58’), Daniel Bartolomeu (60’), que bisou, e Afonso Martins (62’).

A Escola Crescer sagrou-se campeã com um registo de 14 vitórias e três empates, totalizando 45 pontos. Conta com 87 golos marcados e 11 sofridos.

No segundo posto está o São Pedro de Vale do Conde, com 42 pontos, e o terceiro lugar é ocupado pelo Leão Negro, com 39 pontos.

Falta ainda uma jornada para terminar o campeonato de iniciados, que será jogada no dia 27 de abril. As partidas têm início às 10h00 e serão as seguintes: Escola Crescer – FC Mogadourense; ADSP Vale do Conde – FC Mãe d’Água B; FC Leão Negro – Macedo de Cavaleiros; GD Moncorvo – GD Bragança; e GD Mirandês 1968 – SC Mirandela.

Há também a Taça Distrital de Bragança, no dia 3 de maio, onde a Escola Crescer vai enfrentar o São Pedro de Vale do Conde.

Foto: AF Bragança