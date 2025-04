Studio83-EssenceBjj arrecada três medalhas no Campeonato Português de Jiu-Jitsu

A academia de artes marciais brigantina Studio83-EssenceBjj conquistou três medalhas, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze, no Campeonato Português de Jiu-Jitsu. A competição nacional realizou-se no sábado, em Odivelas, no distrito de Lisboa.

A medalha de ouro foi conquistada por Maria Santos em Infanto Juvenil 1 Pena.

Com a prata ficou Carolina Medeiros na categoria Infantil 3 Meio-Pesado.

Já Diogo Ferreira conseguiu o bronze em Infantil 1 Pesado.

“Competimos apenas com três atletas, porque os apoios financeiros que temos não são suficientes e nem todos os pais têm condições para levar os filhos a estes campeonatos mais distantes”, referiu Pedro Ferreira, mestre do Studio83-EssenceBjj.

O Pavilhão de Odivelas acolheu mais de mil atletas nacionais, apenas três da academia brigantina.