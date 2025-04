Ricardo Mendes vence segunda prova de paraciclismo na Taça de Portugal de BTT XCM

Ricardo Mendes, natural de Abreiro, no concelho de Mirandela, conseguiu mais uma vitória no paraciclismo. Desta vez na segunda prova da Taça de Portugal de XCM, que se realizou no domingo, em Paredes de Coura, no distrito de Viana do Castelo.

O paraciclista transmontano, da SAERTEX Portugal/Criazinvent, realizou o percurso da meia-maratona de BTT minhota, com cerca de 40 quilómetros, em duas horas e 16 minutos. Ricardo Mendes superou Duarte Velho, que ficou no segundo posto da categoria, e Roberto Soares, que encerrou o pódio no terceiro lugar. A nível da classificação geral, competiram na prova mais de 180 ciclistas e Ricardo Mendes ficou em 11º lugar.

Apesar da dureza do percurso, o mirandelense frisou que a prova correu bem. “Foi uma vitória bonita, numa prova bastante dura. Os primeiros 16 quilómetros foram quase sempre a subir, o trajeto era mesmo muito inclinado e acabou por ser a parte mais complicada. No entanto correu bem, foi muito bom, desta vez não tive furos e alcancei um bom ritmo. Consegui distanciar-me dos meus adversários e mantive a vantagem até a meta”, sublinhou.

Ricardo Mendes tem como objetivo conquistar todos os títulos nacionais de paraciclismo. “Tenho de continuar a trabalhar, mas o objetivo será vencer a Taça de Portugal no XCM e no XCO, revalidar as camisolas de campeão nacional e tentar vencer também na estrada no Campeonato Nacional”, vincou.

O transmontano soma duas vitórias consecutivas na Taça de Portugal de XCM e lidera a classificação de paraciclismo.

A próxima prova de Ricardo Mendes será nos dias 25 e 26 de Abril para a Taça de Portugal de XCO, em Lousada, no distrito do Porto.