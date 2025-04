Futebol: Sorteio do Torneio Lopes da Silva realiza-se no dia 21 de abril

O Torneio Lopes da Silva é um dos mais importantes no futebol de formação nacional e este ano vai decorrer de 22 a 28 de junho, no distrito de Coimbra, sendo que as equipas ficarão a conhecer os adversários já no próximo dia 21 de abril, com o sorteio que se realiza, às 15h00, na Cidade do Futebol.

A Seleção Distrital Sub-15 da Associação de Futebol de Bragança estará presente no Torneio Lopes da Silvam, juntamente com as restantes 21 associações regionais. Os jovens jogadores do distrito brigantino tentarão brilhar, porque a competição é uma antecâmara para a Seleção Nacional Sub-15.

Na primeira fase do Lopes da Silva as equipas dividem-se em quatro grupos de quatro e dois de três, sendo que os primeiros classificados apuram-se para a Liga Platina, onde se determina o vencedor do torneio.

A Associação de Futebol de Lisboa foi a vencedora da edição anterior. A formação lisboeta venceu a final, por 1-0, frente à congénere do Porto.