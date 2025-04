Ginásio Clube Mirandelense distinguido com a Bandeira da Ética do IPDJ pelo sexto ano consecutivo

O Ginásio Clube Mirandelense foi, hoje, galardoado com a Bandeira da Ética pelo sexto ano consecutivo. Trata-se de uma distinção atribuída pelo Instituto Português do Desporto e Juventude (IPDJ) que reconhece a promoção dos valores éticos no desporto.

A Bandeira da Ética é atribuída a entidades que se destacam pela implementação de boas práticas de ética desportiva, que incluem princípios como o respeito, a inclusão, a integridade e o fair-play. O Ginásio Clube Mirandelense foi a primeira entidade desportiva do concelho de Mirandela a receber esta distinção, no ano de 2019, e com o trabalho feito nos desportos de combate tem renovado esta distinção, sucessivamente, até ao presente ano.

Sónia Pereira, do Ginásio Clube Mirandelense, frisou que este reconhecimento é mais que merecido pelo trabalho que o clube tem desenvolvido. “Esta renovação da Bandeira da Ética é um orgulho para nós, é um reconhecimento muito importante com um galardão máximo de boas práticas desportivas. Temos feito um trabalho árduo, consistente e dedicado, ao longo dos anos, com um forte foco na formação, onde incutimos diariamente valores éticos aos nossos atletas. Apesar de haver contacto físico no nosso desporto, há muito respeito e muito desportivismo associado. Transmitimos valores para a vida”, destacou.

No distrito de Bragança já foram distinguidos com a Bandeira de Ética a Escola Crescer, o CSP Vila Flor, a AD Paredes e o Ginásio Clube Mirandelense.