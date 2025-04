Bragança acolhe Torneio Regional de Hóquei Adaptado na quinta-feira

O Pavilhão Municipal Arnaldo Pereira, em Bragança, acolhe na quinta-feira o Torneio Regional de Trás-os-Montes de Hóquei Adaptado, que se insere no Campeonato Regional do Norte de Hóquei DI. Vai contar com seis equipas e cerca de meia centena de participantes.

Está a prevista a participação da SCM Vila Conde, Clube Gaia, APPACDM Mirandela, Associação A2000 - Vila Real- Murça, Centro Social Paroquial dos Santos Mártires e SCMB-CEE/ASCUDT.

A iniciativa desportiva terá início às 09h00, com a receção às equipas, uma hora mais tarde começam os jogos e a cerimónia de entrega de prémios está agendada para as 12h00. O evento encerra com um almoço convívio, marcado para as 13h00.

Esta competição de hóquei adaptado insere-se no programa de rotatividade geográfica de provas da Associação Nacional de Desporto e Desenvolvimento Intelectual (ANDDI Portugal) e da Federação Portuguesa de Hóquei (FPH). Em 2019, Bragança já acolheu os Primeiros Jogos de Inverno ANDDI Portugal, que tiveram cerca de 300 participantes.

A organização está a cargo do Centro Social Paroquial dos Santos Mártires, da ANDDI e da FPH. Tem o apoio do Município de Bragança, do Instituto Português da Juventude, do Instituto Nacional para a Reabilitação, e das empresas HR Group e Cosmos Sports Travel.

O Centro Social Paroquial dos Santos Mártires é associado da ANDDI Portugal desde 2017 e tem participado em provas nacionais de hóquei DI, basquetebol, boccia e atletismo.

Fotos: Centro Social Paroquial dos Santos Mártires