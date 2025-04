Arquiteto brigantino homenageia abril com peças em madeira

O golpe militar do Movimento das Forças Armadas, a 25 de abril de 1974, pôs fim à ditadura. Naquele dia, os militares foram presenteados, nas ruas de Lisboa, com cravos, que colocaram nos canos das armas. Passaram mais de 50 anos mas a simbologia da flor permanece intacta. Apaixonado por Trás-os- -Montes, o arquiteto brigantino Mário Ortega, lançou-se na produção de várias peças em madeira, que homenageiam o património natural e edificado, os pormenores que fazem da região este pedaço de paraíso. No ano passado, depois de múltiplos reconhecimentos à fauna e flora local, através das suas criações, lançou um cravo, em forma de pin. A ideia era trabalhar mais uma flor, entre tantas outras que já tinha lançado em madeira, mas, talvez pelos 50 anos da revolução, a criação foi um autêntico sucesso.