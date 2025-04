GDB recebeu primeira Bandeira da Ética e Ginásio Clube Mirandelense renovou-a pela sexta vez

O Grupo Desportivo de Bragança (GDB) recebeu, na semana passada, pela primeira vez, a Bandeira da Ética. Esta distinção é atribuída, pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, através do Plano Nacional de Ética no Desporto, às coletividades que primam pela defesa de valores e fair-play, pelo desporto justo, leal, limpo e respeitador.

O presidente do GDB, que diz que a distinção “é bastante importante para o clube”, referiu que a bandeira “significa muito em relação ao bom comportamento dos atletas, da disciplina imposta pelo clube, tudo o que envolve a formação”. E assumiu ainda que, pelo “trabalho” que a equipa tem feito, era algo que esperavam que pudesse acontecer, até porque o GDB não está “abaixo” de qualquer outro clube.

As coletividades têm de se candidatar à atribuição da bandeira e a sua renovação não é automática. Assim, o clube terá de manter os princípios que lhe valeram a distinção, mas o presidente não está preocupado com as exigências pois o GDB “vai continuar a trabalhar na mesma linha” e vai manter a “forma de estar no desporto”. “Ganhar ou perder faz parte do desporto, mas a educação, o respeito pelos árbitros, pelos colegas, pelos adversários, isso é sempre o mais importante. Tudo o resto vem por acréscimo”, frisou Paulo Afonso.

O Ginásio Clube Mirandelense (GCM) também recebeu, na semana passada, a bandeira. Há seis anos consecutivos que a recebe, tendo sido a primeira entidade desportiva do concelho de Mirandela a ser agraciado, no ano de 2019.

Sónia Pereira, do GCM, frisou que a renovação “é um orgulho” e trata-se de “um reconhecimento muito importante”. “Temos feito um trabalho árduo, consistente e dedicado, ao longo dos anos, com um forte foco na formação, onde incutimos, diariamente, valores éticos aos nossos atletas. Apesar de haver contacto físico no nosso desporto, há muito respeito e muito desportivismo associado. Transmitimos valores para a vida”, destacou.

Além do GDB e do GCM, no distrito já foram distinguidos, em anos anteriores, com a Bandeira da Ética a Escola Crescer, o Centro Social e Paroquial Vila Flor e a Associação Desportiva de Paredes.