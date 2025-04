Ginásio brigantino Budo-Gym regressa seis anos depois e vai participar numa competição internacional de combates

O ginásio brigantino Budo-Gym vai regressar às competições de Artes Marciais e Desportos de Combate, a última participação foi no ano de 2019 e irá agora marcar presença na competição mundial “World All Styles Championship”, que se realiza, de 24 a 27 de abril, nas Caldas da Rainha.

O regresso será feito com seis atletas brigantinos, Edgar Gonçalves, Lucas Sá, Carlos Garcia, João, Francisco Mendes e Heitor Peixoto, onde vão estar em ação nas categorias de combate Semi-Kempo, Light-Kempo e ainda em Formas. Na comitiva do Budo-Gym destaca-se a presença de Carlos Garcia, que vai competir no Campeonato do Mundo de Kempo Adaptado, no dia 25 de Abril.

Paulo Neiva, mestre do ginásio Budo-Gym, referiu que o regresso deve-se ao entusiasmado dos atletas. “A última vez que estivemos numa competição deste género foi em 2019. O regresso vai ser feito precisamente pela iniciativa e vontade dos atletas quererem competir. É uma equipa de principiantes, que vão estrear-se numa competição de nível internacional. Portanto, a expectativa é fazer o melhor possível dentro daquilo que foi a preparação”, sublinhou.

O mestre do ginásio brigantino disse ainda que participar nestas competições acarreta alguns custos financeiros e queixou-se da falta de apoios. “Deslocações e estadias ficam sempre um bocado caras e as ajudas em termos de patrocínios são relativamente poucas ou nenhumas. Há uma modalidade ou outra que é top nos patrocínios e toda a gente apoia. Depois as restantes são os patinhos feios do desporto. Lá vamos gerindo e vamos andando a tentar fazer sempre melhor”, lamentou.

Será o vigésimo primeiro Campeonato Mundial de Kempo e será a décima primeira edição do Campeonato Mundial de Todos os Estilos, as competições acontecem de 24 a 27 de abril, nas Caldas da Rainha.