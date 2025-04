Baja TT Norte de Portugal traz novamente adrenalina todo-o-terreno a Trás-os-Montes

A Baja TT Norte de Portugal está de regresso à região transmontana, de sexta-feira a domingo, e promete momentos de adrenalina pelos desafiantes caminhos de Trás-os-Montes. A prova todo-o-terreno vai passar pelos concelhos de Bragança, Macedo de Cavaleiros, Vimioso, Murça, Valpaços e Vinhais.

A competição é organizada pelo Clube Aventura do Minho (CAMI Motorsport) e faz parte do calendário do Campeonato de Portugal Todo-o-Terreno.

Nuno Loureiro, presidente do CAMI Motorsport, indica que há novidades para edição deste ano. “Decidimos alargar a Baja TT às motos, quads e SSV. Por isso, vamos ter duas corridas no evento. Essa prova irá pontuar para a Taça de Portugal de todo-o-terreno da Federação de Motociclismo. Depois, por volta das 10h da manhã, partem os automóveis”, frisou.

A competição vai ter perto de 250 quilómetros no total e conta com dois sectores seletivos no sábado, para os cerca de 70 pilotos que se vão aventurar no mundo off-road. “O primeiro sector seletivo será de Valpaços até Vimioso, com cerca de 100 quilómetros. Na parte da tarde, o segundo sector seletivo será de Vimioso até Macedo Cavaleiros”, referiu.

A pensar no público, há um guia que pode ser encontrado nas redes sociais do CAMI Motorsport ou no site cami.pt, onde através da leitura de um QR code é possível ter acesso à localização exata de zonas para os visitantes poderem usufruir de uma experiência em segurança.

O centro nevrálgico da Baja TT Norte de Portugal será em Valpaços. Na edição anterior, o piloto João Ramos e o copiloto Jorge Carvalho, a bordo de uma Toyota Hilux, foram os vencedores da prova todo-o-terreno Baja TT Norte de Portugal. A dupla da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal alcançou a vitória, com o tempo de 04h:35m:37s.

Foto: CAMI Motorsport