Mirandela Basquete Clube vence Estrelas Brigantinas na Taça Nacional de Seniores de Basquetebol

O Mirandela Basquete Clube ganhou, por 93-77, frente ao Estrelas Brigantinas no dérbi do distrito de Bragança. O jogou pontuou para a nona jornada do Grupo C, da primeira fase da Zona Norte, da Taça Nacional de Seniores Masculinos e realizou-se, esta tarde, no Pavilhão da Escola Secundária de Mirandela.

Ao intervalo, a formação mirandelense já ganhava 49-34. Venceu os dois períodos, com o resultado de 22-17 no primeiro e 27-17 no segundo.

A segunda parte foi mais equilibrada, com o Estrelas Brigantinas a vencer o terceiro período, com o parcial de 21-22, e no último quarto a formação brigantina perdeu, por 23-21. Contas feitas, vitória para o Mirandela Basquete Clube por 16 pontos de diferença, 93-77 foi o resultado.

Esta foi a segunda vez que as equipas se defrontaram na Taça Nacional de Seniores Masculinos, a turma de Mirandela venceu as duas partidas. Em Bragança, na partida da quarta jornada, a equipa mirandelense levou a melhor com o resultado de 72-62.

O Mirandela Basquete Clube ocupa o segundo lugar do Grupo C, em sete jogos realizados, soma 11 pontos.

O Estrelas Brigantinas está na quinta e última posição, com nove pontos em oito jogos.

O Mirandela Basquete Clube volta a entrar em ação no domingo, às 18h00, com a visita ao Salesianos do Porto.

A equipa dos Salesianos do Porto lidera o Grupo C, com 12 pontos, resultado de seis vitórias consecutivas e joga hoje, às 21h00, no reduto da Associação Académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (AAUTAD), que está quarto posto, com nove pontos em seis jogo