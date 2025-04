António Moraes Machado foi homenageado em Mogadouro e passa a dar nome à Casa das Artes e Ofícios que construiu: “Nasci, cresci e continuo a viver em Mogadouro, o que me enche de vaidade e orgulho”

O Município de Mogadouro homenageou, hoje, em pleno 25 de Abril, o mogadourense António Moraes Machado, com a atribuição do nome do ex-presidente ao edifício da Casa das Artes e Ofícios, que foi construído no seu mandato, e passa agora a ser “Casa das Artes e Ofícios António Moraes Machado”.

António Moraes Machado tem 89 anos. Nasceu, em 1935, em Mogadouro e fez carreia profissional como médico, onde exerceu funções no Hospital de Santo António, no Porto. Quando se reformou, aos 65 anos, decidiu seguir o mundo da política e foi presidente da Câmara Municipal de Mogadouro, de 2001 a 2013. Esteve 12 anos a presidir a vila mogadourense, que agora é cidade. A Casa das Artes e Ofícios foi uma das obras que construiu e hoje dá o nome ao edifício que tanto o orgulha. “Foi um dia muito feliz, que me enche de orgulho. É um honra dar o meu nome à Casa das Artes e Ofícios. Lembro-me como se fosse hoje, quando começou a ser construída. É um lindo edifício no centro da vila de Mogadouro. Estive 12 anos na presidência, penso que foram anos de grandes conquistas para a nossa terra e a Casa das Artes e Ofícios foi uma delas. Sinto-me privilegiado por ser mogadourense, nasci, cresci e continuo a viver em Mogadouro, o que me enche de vaidade e orgulho. Somos um povo com muita história, cultura e tradição. Sinto-me muito de coração cheio pelo que fiz por Mogadouro e por fazer parte da história desta linda terra. Este reconhecimento é uma grande alegria para mim”, sublinhou.

António Pimentel, atual presidente da Câmara Municipal de Mogadouro, decidiu homenagear em vida “um homem que deu muito a Mogadouro”. “Quisemos homenagear o António Moraes Machado em vida pelo serviço prestado ao concelho, pelas pessoas que ajudou enquanto médico e pelo cidadão exemplar que foi. Introduziu maneiras de estar na nossa comunidade fora do comum. Quando apresentei a proposta de dar o nome António Moraes Machado à Casa da Casa das Artes e Ofícios foi aprovada por unanimidade”, destacou.

A Casa das Artes e Ofícios, agora com o nome de António Moraes Machado, situa-se no centro cívico de Mogadouro, o edifício fica próximo da Biblioteca Municipal Trindade Coelho e do Tribunal. Teve um investimento de cerca de 1.3 milhões de euros quando foi construída e é um centro cultural moderno onde se podem encontrar exposições, danças de salão, oficinas de música e pintura, artesanato ao vivo e o posto de turismo municipal.

