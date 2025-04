Bragança recebe competição do Campeonato Nacional de Trial 4x4 com o “Heat of the Mountain”

Os motores vão fazer-se ouvir, em Bragança, com o “Heat of the Mountain”. A competição de trial 4x4 vai estar, de 2 a 4 de maio, na região brigantina com duas provas a pontuar para o Campeonato Nacional de Trial 4x4.

No ano passado, o evento realizou-se com apenas uma prova e não fazia parte da competição nacional. Nesta edição, vai ter um percurso mais extenso, com mais três quilómetros. Serão 23 quilómetros cheios de desafios, com mais duas zonas de obstáculos, ao todo serão sete, para os jipes superarem. O trajeto inclui várias localidades do concelho de Bragança, incluindo Nogueira, Rebordãos, Sarzeda e Mós.

A prova transmontana é organizada pelo Clube Trilhos do Norte e pela Associação TT Sem Limites, presidida por Flávio Gomes, mais conhecido como Touças, que espera com “as duas provas trazer ainda mais público à região brigantina”, que “seja uma festa do mundo todo-o-terreno”, num evento “que é muito importante para economia local”.

Estão confirmados 27 pilotos para a competição de trial brigantina. Um deles vai ser o brigantino Touças, que decidiu participar e não ficar apenas pela organização. O piloto espera conseguir um bom resultado, numa pista que conhece como a palma da mão, e passar para a frente do campeonato em Super Proto. “Normalmente, não costumo participar em Bragança, porque não é muito do meu agrado competir na pista que eu próprio realizo. Este ano, como pontua para o campeonato, tenho mesmo de competir. Vão ser dois dias muito duros, terminar será o mais importante e espero que ganhe o melhor. Vou tentar fazer por vencer, porque é uma boa oportunidade para assumir a liderança. Estamos a fazer por isso. Neste momento, estamos a fazer a manutenção ao jipe, para que esteja pronto para a batalha”, sublinhou.

Touças, da Tábô Team 4x4, está apenas a dois pontos de Paulo Ferreira, da equipa Qtal, que lidera a classificação de Super Proto, com 42 pontos, no arranque do campeonato. Na terceira posição está Emanuel Costa, da ONOFF Racing Team, com 26 pontos.

Para além de Touças, a prova brigantina vai ter vários pilotos do distrito. Estão confirmadas as presenças de Celso Ferreira (Bragança), Paul Afonso (Vimioso) e Amadeu Teixeira (Torre de Moncorvo).

Paulo Xavier, presidente da Câmara Municipal de Bragança, destaca o impacto económico que o Heat of the Mountain tem para a cidade. “É um evento que junta os jipes da elite nacional e que muito promove o turismo, porque traz sempre muita gente à nossa cidade. A hotelaria está praticamente cheia e a restauração também irá beneficiar bastante com o trial. Espero que seja uma grande festa, porque é uma iniciativa que orgulha Bragança”, destacou.

No primeiro dia, na sexta-feira, são as verificações técnicas.

No sábado, o prólogo realiza-se das 10h00 ao meio-dia. A primeira prova especial, tem início às 14h00 e termina às 18h30. No domingo, a segunda prova especial arranca às 13h00 e finaliza às 16h30.

A entrega de prémios está prevista para as 16h45.

Foto: CPT 4x4