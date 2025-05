Municípios querem que barragem do Baixo Sabor seja uma black start

“Faz todo o sentido” que a barragem do Baixo Sabor, que abrange os concelhos de Alfândega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Mogadouro e Torre de Moncorvo, seja uma black start. A Associação dos Municípios do Baixo Sabor considera que o Baixo Sabor e Trás-os-Montes são “importantes para a independência [elétrica] do país”.